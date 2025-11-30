Síguenos:
El lamento de Unión Española en Santa Laura tras sufrir un amargo descenso

La tristeza consumió el Santa Laura luego de que Unión Española cayese por 2-4 frente a O'Higgins en la penúltima fecha de la Liga de Primera, concretando así su descenso después de 28 años.

