El millonario acuerdo que cambia el nombre del torneo chileno

El torneo de Primera División tendrá una nueva cara a partir del próximo año. Mercado Libre se convirtió en el nuevo auspiciador principal del certamen nacional, desplazando a Banco Itaú de cara a la temporada 2026.

La firma de comercio electrónico se adjudicó los derechos de nombre del campeonato tras sellar un acuerdo por dos temporadas (2026 y 2027). La operación se cerró a cambio de una cifra de 2,6 millones de dólares, monto que inyectará recursos frescos a la actividad.

Según informó Cooperativa Deportes, el desglose del dinero quedó definido de la siguiente manera: 1,5 millones de la divisa norteamericana ingresarán directamente a las arcas de ANFP, mientras que los restantes 1,1 millones serán para TNT Sports, empresa dueña de los derechos de transmisión de los partidos.

Se espera que el organismo con sede en Quilín oficialice la alianza con Mercado Libre durante la próxima semana, dando inicio a una nueva era comercial para la máxima categoría del balompié criollo.