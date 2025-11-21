Evertón sigue en su lucha por lograr la permanencia tras caer 0-2 ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 28 de la Liga de Primera, ya que se ubica en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 26 puntos, a cinco puntos de la zona de descenso, donde se encuentra Unión Española y Deportes Iquique. Los goles fueron convertidos por Luis Riveros y Esteban Matus para los "tanos":

