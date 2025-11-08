La U recibe al apremiado Limache con la tarea de no perder pisada en busca del "Chile 2"

Universidad de Chile y Deportes Limache viven este domingo, desde las 17:30 horas (20:30 GMT) en Santa Laura, otro partido trascendental para sus aspiraciones, pues ambos luchan en extremos opuestos de la Liga de Primera.

Los azules llegan a la fecha 27 con 45 unidades y la necesidad de ganar, pues Universidad Católica triunfó y se afianzó con 51 puntos en el segundo puesto, que otorga el cupo directo a Copa Libertadores como "Chile 2".

El conjunto "tomatero", en tanto, debe ganar en medio de la pelea por no descender. Los del Marga Marga suman 22 puntos en el antepenúltimo lugar, y una victoria les permitirá alejarse de la zona de descenso, que ocupan Unión Española (21) y Deportes Iquique (18).

La U viene de ponerse al día con un revitalizador triunfo de 2-0 sobre Everton, que además le dio confianza a los delanteros Leandro Fernández y Rodrigo Contreras, autores de los goles.

Fernández fue quien palpitó el encuentro con los limachinos en conferencia de prensa y resaltó que "no hay margen de error en esta recta final".

Gustavo Alvarez alistó su equipo y todo apunta a que repetirá la oncena que ganó el fin de semana, con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio.

Por el lado limachino, su equipo arrastra dos partidos sin victorias y su más reciente compromiso fue una derrota de 2-1 a manos de Palestino en La Cisterna.

El equipo "cervecero" de Víctor Rivero lamentará la baja de una de sus figuras: Daniel "Popín" Castro fue expulsado ante los "árabes", quedando inmediatamente suspendido para el choque con la U.

El partido en el Santa Laura arrancará a las 17:30 horas y contará con el arbitraje de Felipe González. Podrás seguirlo en el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.