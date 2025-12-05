La U se juega la última opción de Libertadores ante un Iquique que lucha en la definición del descenso

Este sábado la Liga de Primera 2025 tendrá un cierre de infarto en la parte baja cuando, a las 18:00 horas (21:00 GMT), tres equipos pelearán por no acompañar a Unión Española en el descenso, mientras que otros dos se la jugarán por la oportunidad de clasificarse a la ronda previa de la Copa Libertadores.

Los que peor lo pasarán en este caso son Deportes Iquique, penúltimo con 24 puntos; que está detrás de Everton, antepenúltimo con 26 unidades; y Deportes La Serena, que con 27 positivos mira con cierta tranquilidad debido a que la diferencia de gol es su único expediente para caer a la categoría de plata.

La última vida en el Tierra de Campeones

En el norte, los "dragones celestes" están obligados a ganar ante la visita de un equipo como Universidad de Chile. Aunque un empate o derrota lo condena, el equipo anfitrión llega con un impulso tras tres victorias consecutivas ante rivales directos.

En cambio, los "azules" son cuartos con 52 puntos y necesitan de una victoria para arrebatarle el tercer sitio a O'Higgins. Si bien, su precedente ante los nortinos es positivo con 3-1 en la primera rueda, el anunció de la salida de Gustavo Alvarez remeció toda la institución antes de terminar el torneo.

Un escenario de incertidumbre en Rancagua

En El Teniente se juega un choque con tensión por ambos lados, ya que Everton llega buscando una victoria ante O'Higgins después una caída dolorosa ante Iquique, lo que complicó su cierre de año. Cualquier otro resultado lo deja mirando de reojo lo que pase en el norte.

Enfrente, los pupilos de Francisco Meneghini buscan terminar un año brillante asegurando el tercer lugar y la clasificación a la Copa Libertadores. El cuadro local es uno de los más goleadores del torneo y viene de dos triunfos por 4-2, lo que le pone aún más dificultad al desafío viñamarino.

En Quillota se aferran a evitar una goleada

La Serena aparece como el menos comprometido, pero la diferencia de gol (-19) le impide distraerse. Para caer al descenso, se tendría que dar una combinación en la que caiga goleado por Deportes Limache, junto con qué Iquique venza a la U por diferencia amplia

¿Qué sucede en caso de triple empate?

Los tres elencos que pelean la parte baja podrían quedar igualados en 27 unidades de la tabla, aquí se tendría que dar una victoria para Iquique, un empate para Everton y una derrota de Deportes La Serena.

En el caso de la diferencia de gol, los "dragones celestes" arrastran una negativa diferencia de -25 y los viñamarinos se ubican con -16 en el antepenúltimo sitio de la tabla.

Todos los detalles y el minuto a minuto de esta definición podrás seguirla a través de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión en las ondas de Cooperativa Deportes.