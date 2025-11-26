Síguenos:
Los máximos goleadores en la Liga de Primera 2025

A dos fechas de terminar la temporada, repasamos la lista de los máximos anotadores en la Liga de Primera 2025 donde Fernando Zampedri se proyecta para ser el hexagoleador consecutivo del torneo.

