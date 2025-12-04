Los posibles escenarios para el descenso en la última fecha de la Liga de Primera

Este sábado 6 de diciembre la Liga de Primera conocerá a su segundo y último descendido, con tres cruciales partidos por la última fecha con hora de inicio a las 18:00, y emociones a mil.

Los elencos en peligro son Deportes Iquique, Everton y Deportes La Serena: Los "dragones" reciben a Universidad de Chile, los "ruleteros" visitan a O'Higgins y los "papayeros" chocan con Limache en la región de Valparaíso.

En Cooperativa Deportes repasamos los distintos escenarios que pueden salvar o condenar a cada uno de los tres elencos que aún batallan en la zona baja para evitar ser el acompañante de Unión Española.

Deportes Iquique

Los "Dragones Celestes" están obligados a vencer a Universidad de Chile en el Tierra de Campeones, pero también dependen de otros resultados.

Se salva si:

Gana y Everton pierde con O'Higgins

Gana por tres goles o más y La Serena pierde por la misma cantidad ante Limache

Desciende si:

No vence a Universidad de Chile; independiente de los otros resultados

Everton gana ante O'Higgins y La Serena suma al menos un empate contra Deportes Limache

Gana y La Serena pierde, pero sin marcadores suficientes para revertir la diferencia de gol

Además, si se considera que La Serena suma, un empate de Everton también condenaría a los "dragones" gracias a la considerable brecha en la diferencia de gol (los "ruleteros" tiene nueve tantos de distancia en ese apartado).

Everton

El escenario de los viñamarinos es más simple, pues tienen la permanencia en sus manos, aunque enfrentan a un duro O'Higgins que pelea boletos a la Copa Libertadores, y en Rancagua.

Desciende si:

Pierde y Deportes Iquique le gana a la U

Se salva si:

Gana en su visita a El Teniente

Deportes Iquique no gana

Y, como se mencionó anteriormente, también está virtualmente salvado con un empate, pues Iquique tendría que ganar por nueve goles.

Deportes La Serena

Los "papayeros" tienen una matemática aún más sencilla en cuanto a la permanencia por mano propia, pero también peligran ante una combinación de resultados.

Se salva si:

Empata o gana ante Deportes Limache en Quillota

Pierde, pero Deportes Iquique enreda puntos con la U o no logra un triunfo lo suficientemente holgado

Desciende si: