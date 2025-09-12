Síguenos:
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Coquimbo Unido vs. Ñublense
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Fecha 23
Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
12/09/2025; 18:00 horas
Coquimbo Unido
DT:
Esteban González
-
-
-
Árbitro: Juan Lara
Ñublense
DT:
Ronald Fuentes
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
12/09/2025; 18:00 horas
Lugar
Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
Árbitro
Juan Lara
Alineaciones
Coquimbo Unido
Ñublense
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Coquimbo Unido
Ñublense
Tarjetas Amarillas
Coquimbo Unido
Ñublense
Tarjetas Rojas
Coquimbo Unido
Ñublense
