Marcador Virtual: Unión Española vs. Colo Colo
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Fecha 27
Estadio Santa Laura
08/11/2025; 15:00 horas
Unión Española
DT:
Miguel Ramírez
-
-
-
Árbitro: Héctor Jona
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
08/11/2025; 15:00 horas
Lugar
Estadio Santa Laura
Árbitro
Héctor Jona
Alineaciones
Unión Española
Colo Colo
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Unión Española
Colo Colo
Tarjetas Amarillas
Unión Española
Colo Colo
Tarjetas Rojas
Unión Española
Colo Colo
