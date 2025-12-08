Más que merecido: Esteban González fue condecorado como el Mejor Técnico de 2025

El ahora extécnico de Coquimbo Unido Esteban González fue condecorado merecidamente como el Mejor Técnico de la Liga de Primera luego de liderar el inédito título del elenco "pirata".

González superó en la votación a Daniel Garnero, Gustavo Alvarez y Francisco Meneghini.

El "Chino" -que recibió el premio de manos del exentrenador de la Roja, Juan Antonio Pizzi- ganó holgadamente luego de los números que dejaron a Coquimbo como merecido campeón con una campaña que terminó con 23 triunfos, seis empates y apenas una derrota.

Esa campaña le valió además recibir una tentadora oferta de Querétaro, club donde debutará internacionalmente en 2026.