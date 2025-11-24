Ñublense cayó con Huachipato y sumó su octavo partido consecutivo sin ganar en la Liga de Primera
Ñublense cayó 0-1 ante Huachipato en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún" por la fecha 28 de la Liga de Primera y sumó su octavo partido consecutivo sin conocer la victoria. El único gol del encuentro fue anotado pro Carlos Villanueva.
