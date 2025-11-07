Unión Española y Colo Colo se miden en un partido vital para sus respectivas luchas
Los "hispanos" pelan por zafar del descenso y el "cacique" sueña con acceder a la Sudamericana.
El Estadio Santa Laura este sábado 8 de noviembre albergará el trascendental duelo de Unión Española y Colo Colo por la fecha 27 de la Liga de Primera, con ambos equipos obligados a sumar los tres puntos para sus aspiraciones en la tabla.
Los "hispanos" batallan por evitar el descenso y son penúltimos con 21 unidades, a solo un punto de Deportes Limache y dos por debajo de Everton de Viña del Mar.
En tanto, el "Cacique" es octavo con 38 puntos, a cuatro de un Audax Italiano que cierra la zona de clasificación para la Copa Sudamericana.
Unión, de altibajos que pese a tenerlo en zona roja también le permite estar con vida, viene de un empate sin goles ante Everton en el Sausalito.
El DT Miguel Ramírez anticipó el duelo y expuso que "necesitamos quitarle la pelota a Colo Colo, y va a significar tener hombres dispuestos a correr, dispuestos a estar jugando juntos", además de estar atentos porque "ante Colo Colo van a haber espacios".
La posible alineación de la "furia roja" es con Martín Parra; Kevin Contreras, Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo, Rodrigo Alarcón; Gonzalo Castellani, Felipe Massri, Pablo Aránguiz; Ariel Uribe, Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar.
Por el otro lado, los albos en la jornada anterior lograron un revitalizador triunfo por 1-0 ante Ñublense, como visitante en Chillán.
Sobre la visita a Santa Laura, Fernando Ortiz destacó: "Lo importante es que nosotros estemos claros a lo que vamos a jugar. Debemos controlar las situaciones durante el partido".
El "popular" no contará con un Arturo Vidal que estará bajo resguardo tras superar una lesión y se espera que forme con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Marcos Bolados, Javier Correa y Lucas Cepeda.
Las acciones en Plaza Chacabuco arrancarán a las 15:00 horas con arbitraje de Héctor Jona y podrás seguirlas en el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador de Cooperativa.cl.