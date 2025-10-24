Universidad Católica y Universidad de Chile chocan en el clásico universitario
Cruzados y azules se ven las caras este domingo en el Claro Arena.
Cruzados y azules se ven las caras este domingo en el Claro Arena.
14:29 - | Marcelo Díaz: Esperamos que el jueves nos podamos dar una alegría a nosotros y también al fútbol chileno
14:28 - | Zampedri: Jugar con nuestra gente de más seguridad
14:26 - | Marcelo Díaz recordó que solo ha jugado un clásico en el Claro Arena
14:24 - | Zampedri: Nos estamos enfocando en cada detalle de lo que pueda suceder el fin de semana en lo grupal. Necesitamos de todos
14:23 - | Zampedri: Nos enfocamos en ir partido a partido y pelear los tres puntos, el "Chile 2" es nuestro gran objetivo este año
14:22 - | Marcelo Díaz: No estamos pensando en ser el primer equipo en ganar acá
14:22 - | Fernando Zampedri: No es un partido más, estos clásicos son muy recordados y hay que jugar al cien
14:19 - | Marcelo Díaz: Creo que va a ser un lindo partido, un lindo espectáculo y espero que la gente lo pueda disfrutar