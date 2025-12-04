Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Universidad de Chile y Unión Española fueron citados al tribunal por fuegos artificiales

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Azules e hispanos deben presentarse el próximo 9 de diciembre.

Universidad de Chile y Unión Española fueron citados al tribunal por fuegos artificiales
Los clubes Universidad de Chile y Unión Española fueron citados al Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de que sus respectivas barras fueran denunciadas por el lanzamiento de fuegos de artificio en sus partidos ante Coquimbo Unido y O'Higgins.

Ambas instituciones deberán presentar sus descargos el próximo martes 9 de diciembre de manera telemática y así evitar una sanción por los hechos ocurridos ambos en el Estadio Santa Laura.

Mientras Piero Maza denunció a los fanáticos hispanos lanzaron en el partido ante O'Higgins "gran cantidad de fuegos artificiales, obligando a suspender por dos minutos el encuentro, el cual se reanuda después que el lanzamiento de artificios se detiene".

En tanto, los forofos azules recibieron una doble denuncia por parte del referí Diego Flores: "Al minuto 14 se detiene el partido por lanzamientos constantes de fuegos artificiales durante 5 minutos desde la galería norte, donde se ubican hinchas de Universidad de Chile", escribió el juez.

"En el minuto 68 se encienden bengalas desde la galería norte, las cuales fueron lanzadas al campo de juego, por lo que se detiene el partido durante 4 minutos", añadió.

