[VIDEO] En tres minutos: La temprana expulsión de Méndez en la visita de La Calera a Huachipato
Los "cementeros" estuvieron con uno menos prácticamente todo el partido.
Los "cementeros" estuvieron con uno menos prácticamente todo el partido.
Unión La Calera tuvo un un negativo inicio contra Huachipato en Talcahuano por la fecha 19 de la Liga de Primera, al sufrir la veloz expulsión del volante Kevin Méndez en apenas tres minutos de juego.
El "cementero" levantó el pie para golpear el balón y terminó rozando la cabeza de Leandro Díaz. Piero Maza de inmediato sacó la tarjeta roja y tras varios minutos de reclamos acudió al VAR, solo para reafirmar su decisión.
- Revisa la jugada:
😬🟥🔴⚪ ¿Te pareció para expulsión directa?— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 9, 2025
Esta fue la jugada que dejó con 10 jugadores a Unión La Calera, quien vio cómo Kevin Méndez se fue a las duchas a los dos minutos de partido ante Huachipato en este #MatchdaySábado.
Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025.… pic.twitter.com/NIMk5SQtFu