Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago10.0°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] En tres minutos: La temprana expulsión de Méndez en la visita de La Calera a Huachipato

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cementeros" estuvieron con uno menos prácticamente todo el partido.

[VIDEO] En tres minutos: La temprana expulsión de Méndez en la visita de La Calera a Huachipato
 Captura (TNT Sports)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión La Calera tuvo un un negativo inicio contra Huachipato en Talcahuano por la fecha 19 de la Liga de Primera, al sufrir la veloz expulsión del volante Kevin Méndez en apenas tres minutos de juego.

El "cementero" levantó el pie para golpear el balón y terminó rozando la cabeza de Leandro Díaz. Piero Maza de inmediato sacó la tarjeta roja y tras varios minutos de reclamos acudió al VAR, solo para reafirmar su decisión.

- Revisa la jugada:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada