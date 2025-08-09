[VIDEO] En tres minutos: La temprana expulsión de Méndez en la visita de La Calera a Huachipato

Unión La Calera tuvo un un negativo inicio contra Huachipato en Talcahuano por la fecha 19 de la Liga de Primera, al sufrir la veloz expulsión del volante Kevin Méndez en apenas tres minutos de juego.

El "cementero" levantó el pie para golpear el balón y terminó rozando la cabeza de Leandro Díaz. Piero Maza de inmediato sacó la tarjeta roja y tras varios minutos de reclamos acudió al VAR, solo para reafirmar su decisión.

- Revisa la jugada: