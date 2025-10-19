[VIDEO] Los tres goles de Zampedri en el accidentado triunfo de la UC sobre Everton
El "toro" lideró la goleada de los "cruzados" en Viña del Mar.
El delantero Fernando Zampedri fue figura este domingo al anotar los tres goles en la victoria por 3-0 de Universidad Católica sobre Everton en el Estadio Sausalito, en el marco de la fecha 24 de la Liga de Primera, un partido que terminó suspendido en los minutos finales por invasión de barristas locales a la cancha.
Dejando a los "cruzados" como escoltas de Coquimbo Unido con 45 puntos.
⚪🔵🐂 ¡EL TORO!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 19, 2025
Fernando Zampedri abrió la cuenta para #LosCruzados ante Everton en Viña del Mar, por la Fecha 24 de la #LigaDePrimera 2025, en este #MatchdayDomingo.

⚪🔵💥 ¡Otro más del Toro!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 19, 2025
Repite Fernando Zampedri y #LosCruzados vencen 2-0 a Everton, en este #MatchdayDomingo. El atacante alcanza a Leo Valencia con 13 dianas en el cetro de los goleadores de la #LigaDePrimera.

