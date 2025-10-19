[VIDEO] Los tres goles de Zampedri en el accidentado triunfo de la UC sobre Everton

El delantero Fernando Zampedri fue figura este domingo al anotar los tres goles en la victoria por 3-0 de Universidad Católica sobre Everton en el Estadio Sausalito, en el marco de la fecha 24 de la Liga de Primera, un partido que terminó suspendido en los minutos finales por invasión de barristas locales a la cancha.

Dejando a los "cruzados" como escoltas de Coquimbo Unido con 45 puntos.

