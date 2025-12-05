Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEOS] Iquique y la U animaron con banderazos la previa de su duelo en el cierre de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos se ven las caras en el Tierra de Campeones.

Deportes Iquique y Universidad de Chile calentaron la previa de su duelo de este sábado en el Tierra de Campeones, válido por la última fecha de la Liga de Primera, con banderazos de ambas hinchadas.

En paralelo, los "dragones celestes" se jugarán la permanencia en la categoría de honor, mientras que los "azules" necesitan un triunfo que los acerque a la fase previa de la Copa Libertadores 2025.

