Zampedri y Bello lideraron la vuelta a los triunfos de la UC en el Claro Arena frente a Palestino

Publicado:
Universidad Católica se volvió a encontrar con las alegrías después de vencer 2-1 a Palestino en el Claro Arena por la fecha 28 en la Liga de Primera. Fernando Zampedri y Eduard Bello anotaron los tantos que devolvieron la alegría a los precordilleranos tras caer con O'Higgins la jornada anterior.

