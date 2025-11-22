Zampedri y Bello lideraron la vuelta a los triunfos de la UC en el Claro Arena frente a Palestino
Universidad Católica se volvió a encontrar con las alegrías después de vencer 2-1 a Palestino en el Claro Arena por la fecha 28 en la Liga de Primera. Fernando Zampedri y Eduard Bello anotaron los tantos que devolvieron la alegría a los precordilleranos tras caer con O'Higgins la jornada anterior.
