Betis de Pellegrini sufrió para conseguir un ajustado triunfo ante Almería

Real Betis, elenco que es entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, sufrió para conseguir un ajustado triunfo por 3-2 ante el descendido Almería en el Estadio "Benito Villamarín" y meterse de lleno en los puestos de torneos internacionales durante la jornada 35 de la Liga en España.

Los verdiblancos arrancaron con ímpetu, obteniendo prontamente la ventaja gracias a que Pablo Fornals (8') aprovechó un rechazo en el área para desatar los festejos. Seguido a ello, fue Isco (28') quien estiró la ventaja tras un fallo defensivo de Edgar González que lo dejó mano a mano con el meta Luís Maximiano.

El cuadro forastero no sintió los golpes de su rival y aguardó el momento oportuno para contrarrestar. En ese sentido, el delantero brasileño Léo Baptistão (45+1') hizo valer "la ley del ex" con un tiro cruzado que no pudo contener el portero Rui Silva.

Para la reanudación los pupilos de Pellegrini seguían sumando inconexiones que terminaban en graves errores dentro de su propio campo y si bien, Ayoze Pérez (64') entregó una momentánea tranquilidad, Luka Romero (66') entró desde el banco para darle dramatismo con el segundo descuento de Almería.

Real Betis logró sacar adelante el encuentro con sufrimiento hasta el pitazo final y logró escalar a la sexta posición en la tabla con 55 puntos, ubicándose en la zona de clasificación para Europa League.

El elenco sevillista tendrá que intentar amarrar la opción de competir en un torneo internacional la siguiente jornada cuando visite a Las Palmas el jueves 16 de mayo a las 13:30 horas.