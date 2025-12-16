¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Suazo y Alexis ante Real Madrid por La Liga?

Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, se medirá ante Real Madrid, este sábado en el Estadio "Santiago Bernabéu", por la fecha 17 de La Liga.

El equipo de los chilenos viene de una reconfortante goleada 4-0 ante Real Oviedo durante la fecha pasada, con el "Niño Maravilla" desde el primer minuto.



El encuentro entre Sevilla y Real Madrid, está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) de este sábado 20 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en DSports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.