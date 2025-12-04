¿Misión Imposible para Pellegrini? El aterrador dato de Real Betis recibiendo a FC Barcelona

Este sábado, Manuel Pellegrini enfrenta uno de sus desafíos estadísticos más complejos al mando del cuadro sevillano. Real Betis recibe a FC Barcelona con la urgencia de romper una sequía de los verdiblancos de casi 15 años sin victorias como locales ante los culés, una racha negra que el técnico chileno intentará cortar en la decimoquinta jornada de la liga española en La Cartuja.

El desafío para Manuel Pellegrini este fin de semana trasciende los tres puntos. Cuando Betis salte al campo este sábado para recibir al cuadro catalán, lo hará cargando una pesada mochila histórica: El equipo lleva casi una década y media sin poder celebrar un triunfo ante los catalanes como anfitriones.

El último antecedente victorioso en casa se remonta a enero de 2011, en un duelo por Copa del Rey. Aquel 3-1, con doblete de Jorge Molina y gol de Arzu (más el descuento de -Lionel- Messi), fue una alegría efímera, ya que resultó inútil para la clasificación: Barcelona había liquidado la llave en la ida con un contundente 5-0.

La deuda en la liga: Una herida abierta desde 2008

Si el panorama en Copa es lejano, en el torneo de la regularidad la situación es aún más crítica para las aspiraciones del ingeniero. La última victoria liguera de Betis en casa frente al gigante catalán data de la temporada 2007-2008.

En aquella ocasión, el marcador fue un emocionante 3-2. Los azulgranas se adelantaron con goles tempraneros de Bojan y Eto'o, pero Betis logró una remontada heroica gracias a un doblete de Edú y un tanto de Juanito. Desde esa fecha, el recinto sevillano se ha convertido en un feudo cómodo para los visitantes.

Un balance adverso que Pellegrini busca revertir

Desde aquel triunfo copero de 2011, Barcelona visitó a Betis en el "Benito Villamarín" en catorce ocasiones, dejando un saldo desolador para los locales: Diez triunfos culés y cuatro empates. El antecedente más fresco ocurrió hace un año, el 7 de diciembre, con un empate 2-2 certificado por los goles de Lo Celso y Assane Diao para Betis, y Ferrán Torres junto a Lewandowski para la visita.

La historia general también juega en contra y será otro muro a derribar por el técnico chileno. En el historial en campo bético, FC Barcelona ha obtenido treinta victorias, frente a veintiuna derrotas y dieciocho empates.

Curiosamente, la hegemonía azulgrana no siempre fue tal. El Barça no logró ganar en el feudo verdiblanco hasta su décima visita histórica, tras haber cosechado dos empates y siete derrotas desde el duelo inaugural de la serie: Un partido de Copa del Rey en 1927 que Betis ganó por la mínima.