La Liga de España arrancó con triunfo de Rayo Vallecano en su visita a Girona

Este viernes 15 de agosto se inauguró la temporada 2025/26 de la liga española de Primera División, cuyo primer encuentro vio el triunfo de Rayo Vallecano por 3-1 ante Girona en Cataluña.

La escuadra madrileña marcó el primer gol de la campaña a los 18' con Jorge de Frutos y solo dos minutos después Alvaro García aumentó la diferencia.

El conjunto dueño de casa sufrió un nuevo golpe antes del descanso, con la expulsión del arquero Paulo Gazzaniga por cometer un penal al minuto 43.

Luego de la confirmación del VAR sobre la falta y el cambio en Girona para el ingreso del suplente Vladyslav Krapyvstov, Isaac Palazón cambió la pena máxima por el 3-0 parcial para los de Vallecas (45').

Girona logró maquillar el marcador con el descuento anotado por Joel Roca en el minuto 57 de partido.