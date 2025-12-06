Real Betis de Pellegrini sufrió dura derrota frente a FC Barcelona por La Liga

Real Betis, del técnico chileno, Manuel Pellegrini, sufrió una dura derrota por 3-5 frente a FC Barcelona en el Estadio de La Cartuja, de Sevilla, por la fecha 15 de La Liga.

El conjunto del "Ingeniero" abrió el marcador rápidamente al minuto 6 mediante Antony, pero en apenas dos minutos Ferran Torres (11' y 13') dio vuelta al resultado. Roony Bardghji (31') aumentó la ventaja y el delantero español (40'), sobre el final del primer tiempo, completó su triplete y marcó el cuarto gol de los visitantes.

En la segunda parte, Lamine Yamal de penal anotó el 5-1, que selló el encuentro, pese a los esfuerzos de los locales que pudieron descontar con tantos de Diego Llorente (85') y Cucho Hernández (90') sobre el final del partido.

Con este resultado, FC Barcelona afianzó su ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones con 40 puntos, a cuatro de Real Madrid que aún debe jugar el duelo por esta fecha, mientras que Real Betis marcha en el quinto lugar con 24 unidades.

El siguiente partido del conjunto del técnico chileno será de visita el jueves 11 de diciembre a las 14:45 horas (17:45 GMT) ante Dinamo Zagreb por Europa League, mientras que el conjunto azulgrana se deberá medir de local ante Eintracht Frankfurt el martes 9 de diciembre a las 17:00 horas (20:00 GMT).