Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Real Madrid volvió a los abrazos con una ajustada victoria en su visita a Deportivo Alavés

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "merengue" marcha segundo en La Liga.

Real Madrid volvió a los abrazos con una ajustada victoria en su visita a Deportivo Alavés
 EFE
En medio de una cuestionada temporada, Real Madrid encontró un leve respiro luego de sufrir más de la cuenta para imponerse 1-2 ante Deportivo Alavés en el Estadio de Mendizorroza, quedando así a cuatro puntos del liderato que posee FC Barcelona.

El elenco dirigido por Xabi Alonso impuso sus condiciones desde un principio con la presión alta, donde Kylian Mbappé (24') fue quien marcó la ventaja tras una pérdida de Denis Suárez. Posterior a esto, el equipo bajó el ritmo y Thibaut Courtois terminó siendo figura antes del entretiempo.

De cara al complemento, los cambios revitalizaron al anfitrión y Carlos Vicente (68') terminó por empatar el encuentro. Alavés incluso tuvo opciones para darlo vuelta, pero perdonó y lo pagó caro cuando Rodrygo (76') salvó al cuadro "merengue".

Con este resultado, Real Madrid se mantiene segundo en la tabla con 39 puntos y a cuatro unidades del líder FC Barcelona. En su siguiente desafío visitará a CF Talavera por la Copa del Rey y luego recibirá a Sevilla, de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, en la fecha 17 de La Liga.

