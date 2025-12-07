Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla con Alexis Sánchez lamentó un empate agónico frente a Valencia CF en La Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tocopillano ingresó a la cancha al minuto 85 del encuentro.

Sevilla, con el chileno Alexis Sánchez en cancha, lamentó un empate agónico 1-1 ante Valencia CF en el Estadio Mestalla por la fecha 15 de La Liga y sumó su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria.

El jugador tocopillano ingresó a la cancha al minuto 85 del encuentro, reemplazando a su compañero Lucien Agoumé. Gabriel Suazo, en tanto, no estuvo presente por lesión.

El conjunto de los chilenos abrió el marcador al minuto 58 gracias a un gol en contra de César Tárrega, mientras que en los minutos finales Hugo Duro (90+3') igualó el encuentro con un remate dentro del área.

Con este resultado, Sevilla quedó en el puesto 12 de la tabla de posiciones con 17 puntos, mientras que Valencia CF marcha en el decimoquinto lugar con 15 unidades.

El siguiente partido de Sevilla será de local el domingo 14 de diciembre a las 10:00 horas (13:00 GMT) ante Real Oviedo.

