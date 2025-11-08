Sevilla contó con Suazo en revitalizador triunfo sobre Osasuna en La Liga

El chileno Gabriel Suazo celebró en cancha un revitalizador 1-0 de Sevilla sobre Osasuna por la fecha 12 de la liga española, que le permitió a los andaluces dejar atrás una seguidilla de derrotas.

El partido fue de áreas mayormente cerradas y pocos tiros entre los tres palos, pero Rubén Vargas desequilibró el marcador con un penal al minuto 51.

Suazo fue titular y jugó todo el partido, ganándose una tarjeta amarilla a los 83', mientras el lesionado Alexis Sánchez sigue fuera de acción en la escuadra dirigida por Matías Almeyda.

De esta manera, Sevilla superó una racha de tres derrotas consecutivas y llegó a 16 puntos, saltando al octavo puesto y a la espera de lo que haga Espanyol, que aún debe jugar y cierra la zona de copas europeas con 17.

Justamente los catalanes serán sus próximos rivales tras la fecha FIFA. El duelo se jugará en Barcelona el lunes 24 de noviembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).