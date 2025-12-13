Eran inseparables hasta que llegó Messi: Thiago Silva destapó quiebre entre Neymar y Mbappé

La interna de París Saint-Germain durante la era de los "galácticos" sigue revelando secretos. Thiago Silva, histórico capitán del elenco parisino, rompió el silencio sobre el conflicto que distanció a Neymar y Kylian Mbappé, calificando el desenlace de su amistad como "decepcionante" y apuntando al arribo de Lionel Messi como un punto de inflexión.

En entrevista con L'Equipe, el zaguero comentó que antes de la llegada del argentino, la conexión entre el brasileño y el francés era total. "Estaban conectados el uno con el otro y eran de los que más se divertían a diario. No entendí por qué se pelearon", confesó Silva.

El zaguero profundizó en su lamento: "Yo ya no estaba en PSG cuando ocurrió. No sé cuál de los dos causó esta separación, pero me puso triste. Son dos chicos maravillosos y es decepcionante que terminara así".

De la petición de Mbappé a los "celos" por Messi

Silva desclasificó una anécdota que demuestra la admiración inicial de Mbappé por Neymar. El defensor recordó que, tras una Supercopa de Francia ante AS Mónaco, el joven francés se le acercó: "Me dijo: 'Incluso si Neymar firma, yo quiero ir también y ser parte de este equipo. Si puedes hablar con el presidente sobre eso'. Los dos llegaron ese verano y su relación era increíble".

Sin embargo, todo cambió en 2021. El propio Neymar admitió anteriormente que la actitud de Mbappé se transformó. "Tuvimos buenos años de sociedad, pero después de que llegó Messi, él (Mbappé) se puso un poco celoso. No quería compartirme con nadie. Y entonces hubo algunas peleas y un cambio de comportamiento", reveló el brasileño.

Pese a contar con un tridente ofensivo temible, el PSG fracasó en su intento de ganar la Champions League, quedando eliminado prematuramente en octavos de final ante rivales como Real Madrid y Bayern Múnich, en una etapa marcada por los egos y la falta de cohesión grupal.