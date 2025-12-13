Con la mente puesta en la final de la Copa Intercontinental del próximo miércoles ante Flamengo, París Saint-Germain logró un sufrido triunfo por 3-2 en su visita al colista Metz, gracias a los goles de Gonçalo Ramos, Ndjantou y Desiré Doué. El equipo de Luis Enrique, que optó por una rotación masiva para dosificar a sus principales figuras, exhibió intermitencias defensivas que permitieron al rival mantenerse con vida hasta el cierre del compromiso, pero finalmente aseguró tres puntos vitales para presionar al líder Lens en la lucha por la cima de la Ligue 1.

