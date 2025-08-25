El futbolista de 16 años Rio Ngumoga fue el héroe de Liverpool al anotar un agónico gol en los minutos finales para darle la victoria 3-2 frente a Newcastle en St. James Park por la segunda fecha de la Premier League. Los otros tantos fueron anotados por Hugo Ekitike y Ryan Gravenberch para los "reds"; emintras que Wiliam Osula y Bruno Guimaraes anotaron para las "urracas", además Anthony Gordon se fue expulsado.

LEER ARTICULO COMPLETO