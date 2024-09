Dura postal: Así quedó el pie de Haaland por patada que recibió ante Newcastle

Durante la igualdad de Manchester City en su visita a Newcastle United se vio una durísima falta contra Erling Haaland, que dejó una llamativa postal, comentada en redes sociales.

Corría el minuto 38 cuando el zaguero Dan Burn luchó con el noruego por el balón y le dio un fuerte pisotón en el tobillo izquierdo.

Aquella acción no solo hirió a Haaland, sino que incluso le hizo un gran agujero a su calcetín.

- Revisa las imágenes:

Erling Haaland's ankle after being on the receiving end of a challenge by Newcastle's Dan Burn 😳 pic.twitter.com/kqO66Sj3ed