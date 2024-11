Guardiola acordó la extensión de su contrato con Manchester City, según medio

El técnico español Josep Guardiola llegó a un acuerdo para continuar una temporada más al mando de Manchester City en Inglaterra.

Según informó The Athletic, Guardiola terminaba su vínculo a mediados de 2025, pero extendió su contrato por un año más, con opción a otro adicional.

En caso de cumplirse las condiciones, Guardiola superará los 10 años en el cuadro "ciudadano", al cual llegó en la temporada 2016-2017.

Con el City, Guardiola ha ganado seis títulos de la Premier League, cuatro Copas de la Liga, dos FA Cup, tres Community Shield, y en 2023 logró la primera Champions del equipo, además de la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes.

En la presente temporada, el City está segundo en la Premier, con 23 puntos, a cinco del líder Liverpool, y su próximo partido será el sábado ante Tottenham, a las 14:30 horas (17:30 GMT).

𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲: Manchester City manager Pep Guardiola has agreed a new one-year contract extension with the option of an additional year.



The 53-year-old’s existing City deal was due to expire at the end of this season and, if the new terms are fulfilled, it would take… pic.twitter.com/S8r1gVEcPj