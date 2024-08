Hijo de Ronaldinho continuará su carrera en el fútbol de Inglaterra

Joao Mendes, el hijo de Ronaldinho Gaúcho, continuará su carrera en el fútbol de Inglaterra, después de haber terminado en junio pasado su contrato como juvenil en Barcelona.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el futbolista de 19 años firmó un contrato con Burnley, de la segunda división del fútbol inglés (Championship).

Mendes llegó a los 17 años a Barcelona, pero nunca logró afirmarse en el equipo juvenil. Segun Mundo Deportivo, sólo jugó nueve partidos, sin goles ni asistencias.

De acuerdo al citado medio, el contrato de Mendes con Burnley será hasta 2026.

