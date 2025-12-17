Jugó, tomó su auto y no llegó a casa: La tragedia que enluta al fútbol inglés

El fútbol británico vive horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Ethan McLeod. El joven jugador de 21 años perdió la vida este martes en un trágico accidente automovilístico ocurrido mientras conducía de regreso a su casa, poco tiempo después de haber defendido la camiseta de Macclesfield.

El siniestro se registró cerca de las 22:40 horas en las inmediaciones de la localidad de Northampton. Según los reportes oficiales, McLeod volvía de disputar un encuentro contra Bedford Town cuando, por causas que se investigan, su vehículo impactó violentamente.

Macclesfield, equipo que milita en la quinta división inglesa, confirmó la noticia a través de un desgarrador comunicado. "El fallecimiento de Ethan es una noticia devastadora para nuestro club y no podemos expresar con palabras la increíble tristeza y pérdida que sufrimos ahora", expresó la institución, destacando que el futbolista tenía "toda la vida por delante" y una personalidad que "alegraba a todos".

Formado desde los siete años en la academia de Wolverhampton Wanderers, McLeod era considerado un talento emergente que buscaba su lugar en el profesionalismo tras pasos por Rushall Olympic y Stourbridge. Su antiguo club, los Wolves, anunció que se guardará un respetuoso minuto de silencio en su honor durante la jornada de este sábado en la Premier League.