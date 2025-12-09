La guerra de declaraciones cruzadas entre Mohamed Salah y Arne Slot que agudiza la crisis de Liverpool

La crisis deportiva de Liverpool sumó un capítulo adicional en los últimos días, con una guerra de declaraciones cruzadas entre el astro egipcio Mohamed Salah y el técnico neerlandés Arne Slot.

El egipcio, durante el fin de semana, declaró con todo tras haber sido suplente por tercer partido consecutivo, y acusó que el club lo está dejando en "ridículo".

"Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué", declaró Salah.

En la misma línea, disparó sus dardos contra Slot.

"He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Para mí es inaceptable. No sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Creo que si esto fuera en otro sitio, cualquier club protegería a su jugador. Ahora lo veo así: 'Sacrifican a Mo porque ahora es el problema del equipo'. Pero no creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club", aseguró.

Slot, por su parte, fue categórico y justificó su decisión tras dejarlo fuera de la citación para el duelo contar Inter de Milán en la Champions League.

"Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, tenemos que reaccionar como club. Y puedes ver que no está aquí", fueron las palabras del neerlandés en Milán, en la previa del encuentro con los lombardos.