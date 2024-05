Raphael Varane dejará Manchester United luego de tres opacas temporadas

El francés Raphael Varane abandonará Manchester United una vez finalice su contrato con el elenco rojo y luego de tres temporadas en el cuadro de Old Trafford.

En este tiempo, el campeón del mundo con Francia en Rusia sumó 93 partidos entre todas las competiciones y participó en la conquista de la Copa de la Liga la temporada pasada, en el que supuso el primer título para los "Diablos Rojos" en seis años.

Pese a llegar como uno de los centrales más renombrados del mundo, siendo campeón del Mundial con Francia y con cuatro Liga de Campeones a su haber, las lesiones, unido al mal momento de Manchester United, empañaron el paso del francés por Old Trafford.

Varane está en estos momentos lesionado y no juega desde principios de abril, pero trabaja en su recuperación para poder estar en alguno de los últimos encuentros del United en este final de campaña.

"Todo el mundo en el United agradece a Rapha por sus servicios y le desea lo mejor para el futuro", dijo el United en un comunicado.

