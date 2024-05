Transmisión captó poco decoroso gesto de Guardiola en partido con Tottenham

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, se hizo viral durante este martes por un poco decoroso gesto que realizó en el partido con Tottenham y que fue captado por una cámara de la transmisión oficial.

Cuando corría el primer tiempo, el DT español se sentó en el banco y se acomodó sus partes íntimas, en una imagen que corrió muy rápido por las redes.

Football just hits differently for Pep Guardiola 👀 #TOTMCI pic.twitter.com/NMB40TyBDX

Además vivió otro momento curioso, cuando se lanzó al piso tra una jugada del cuadro londinense.

kkkkkkkkk a reação do guardiola com o gol perdido cara a cara do Son pic.twitter.com/xkGUJmGUfz