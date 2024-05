[VIDEO] El emotivo homenaje de Liverpool a Jurgen Klopp

Liverpool rindió este sábado un emotivo en sus redes sociales al técnico alemán Jurgen Klopp, quien dirigirá este domingo su último en el equipo, después de nueve exitosas temporadas.

En el video publicado, Klopp recorre un estadio de Anfield vacío, mientras se escuchan sus reflexiones sobre lo que fue su paso por el Liverpool.

"Esto es un adiós. Amo absolutamente todo de este club. Amo todo de la ciudad, a los seguidores. Amo el equipo. Después de todos estos años juntos, después de todo el tiempo que hemos compartido juntos y de todas las cosas que hemos compartido juntos, el respeto creció, el amor creció", expresó el técnico.

"Llegué aquí como un tipo normal, y aún soy un tipo normal, simplemente no vivo una vida normal. No solo me siento en casa, estoy en casa. Hemos mostrado lo que la unidad puede hacer", recordó Klopp con emoción.

"Es difícil decir adiós, pero recordemos los buenos momentos...", expresa el técnico, para dar paso a una serie de imágenes de su era en Liverpool, exhibiendo los títulos que ganó.

En nueve temporadas, Klopp ganó una historica Premier League en la temporada 2019-2020, además de dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.

A nivel internacional, la mejor temporada fue en 2019, conquistando Champions League, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

El último partido de Klopp en Liverpool será el domingo, a las 11:00 horas (15:00 GMT), cuando los "Reds" enfrenten a Wolves por la última fecha de la Premier League.