[VIDEO] ¡Emotivo! Captaron a Jurgen Klopp despidiéndose en solitario de Anfield

El técnico alemán Jurgen Klopp fue protagonista de una emotiva imagen que se viralizó en redes sociales este martes, a solo días de dirigir su último partido como entrenador de Liverpool.

En la imagen, se ve al estratego completamente solo en las gradas y después en la cancha del estadio Anfield Road, en lo que aparentemente es el comienzo de su despedida del cuadro "red", en donde dirigió por nueve temporadas.

Según medios partidarios en redes, Liverpool estaba filmando la despedida de Klopp, y esto fue captado por un grupo de fans que estaba haciendo un tour por el estadio.

Jurgüen Klopp fue captado en soledad visitando el estadio Anfield Road. El domingo a las 10h00 vs Wolverhampton dirigirá por última vez al Liverpool. Llegó el 2015 y luego de 9 años, con altas y bajas, le dirá adiós al club rojo. Se prepara un emotivo espectáculo de despedida y… pic.twitter.com/VESLDYdeFD

