[VIDEO] Hinchas ugandeses de Manchester United se reunieron a orar por el equipo

Manchester United es uno de los clubes que gracias a su historia trasciende las fronteras de Inglaterra y es uno de los más reconocidos en Asia y Africa.

Tanto así que un grupo de ugandeses hinchas de los Diablos Rojos se reunió en un parque a orar de cara a la nueva temporada de la Premier League.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales dado que los fanáticos lucen orgullosos sus camisetas y rezan al ritmo de una pequeña banda.

Mira acá el registro

Manchester United fans in Uganda hold a rally to celebrate the start of the new Premier League season. 🔴pic.twitter.com/5uLDpv8NP3