Futbolista belga denunció haber sido víctima de "brutalidad policial" en Italia

El futbolista belga Stéphane Omeonga, exjugador de Genoa, denunció haber sido "víctima de la brutalidad policial" en Italia el día de Navidad, cuando varios agentes le obligaron a bajar a la fuerza de un avión con destino a Israel en el aeropuerto de Fiumicino.

"Durante un vuelo entre Roma y Tel Aviv, tras subir al avión y ocupar mi asiento, un auxiliar de vuelo se dirigió a mí por un supuesto problema con mis documentos y me pidió que abandonara el avión", explicó en sus redes sociales Omeonga, de 28 años y que milita en Bnei Sakhnin, el principal club árabe-israelí.

Tras "preguntar tranquilamente cuál era el problema, llamaron a la policía, me esposaron y me sacaron a la fuerza del avión", relató el jugador, al denunciar que una vez fuera "de la vista de los testigos, los policías me tiraron violentamente al suelo, me golpearon y uno de ellos me puso la rodilla en la cabeza".

"A continuación me llevaron al aeropuerto en un vehículo policial, esposado como un delincuente", añadió el jugador, que publicó también un video en el que se puede ver la intervención policial en el avión.

Omeonga explica que después le negaron tratamiento médico y le dejaron durante horas en una habitación oscura, sin comida ni agua, "en un estado de humillación total".

Según fuentes policiales, los agentes desplegados en Fiumicino intervinieron para sacar al futbolista del avión porque supuestamente estaba en "la lista negra" de Israel y, por tanto, no era bienvenido en el país.

Tras el incidente, el también exjugador de Avellino y Pescara, fue acusado de resistencia a funcionario público y lesiones y ahora se arriesga a una nueva acusación de difamación, indican los medios locales.

En su publicación, el futbolista asegura que se enteró después de su liberación de que un agente había presentado una denuncia contra él por unas lesiones "supuestamente causadas durante la detención, a pesar de que estaba esposado".

En el vídeo subido en Instagram se ve al futbolista siendo abordado por los agentes y obligado a bajar del avión, aunque según las fuentes policiales hubo una conversación anterior de unos 40 minutos entre los agentes y el jugador para convencerle de que abandonara la nave que no dio resultado.