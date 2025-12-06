Como en un videojuego: Esteban González fue oficializado como técnico de Querétaro

Un nuevo capítulo se escribe para Esteban González apenas termina la temporada que lo consagró con un histórico título para Coquimbo Unido, ya que el club mexicano Querétaro aprovechó el término de la Liga de Primera para presentarlo como su nuevo técnico.

El "Chino" viene a ocupar la vacante que quedó disponible en el club mexicano luego de la salida de Benjamín Mora, quien dejó al equipo en la duodécima posición de la tabla con 20 puntos y quedó a una unidad de entrar para los play-offs del Apertura 2025.

En el video de presentación, se utilizó un formato similar a un videojuego de la década de 1980.

Allí, se ve como una réplica de la Nintendo NES es reiniciada, haciendo un simbolismo con lo que será este nuevo proceso del estratega chileno para el club.

¡El Campeón del futbol chileno ya es Gallo! 🔝🇨🇱



El juego comienza de nuevo y tendrá un master player para el Azul y Negro.



¡Bienvenido a la Dirección Técnica, Esteban González! #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/6YIsjoJtgU — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 7, 2025

González dirigió 39 partidos en Coquimbo luego de asumir en octubre de 2024 como interino, tras la salida de Fernando Díaz. A partir de ahí consiguió 26 victorias, 9 empates y 4 derrotas en su primera etapa como técnico.