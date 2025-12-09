Monterrey confirmó la salida de Sergio Ramos tras eliminación en la Liga MX

José Antonio Noriega, presidente deportivo de Monterrey, confirmó este lunes que el zaguero español Sergio Ramos no volverá al equipo para el 2026, al no renovar su contrato tras cerrar su participación en el torneo Apertura.

El propio jugador señaló tras la eliminación de su equipo ante Toluca que "obviamente, es mi último partido".

Sergio Ramos prefirió irse de México a seguir jugando en Rayados. pic.twitter.com/YqE3oo8ol9 https://t.co/uY8GJ3FgPY — JD (@sxndxvxxl) December 7, 2025

Noriega sostuvo que "las pláticas estuvieron abiertas para que se quedara, pero siempre vimos una dificultad para que renovara. Nos sorprendió que Sergio lo hiciera saber después del partido, pero él está en su derecho, de todas maneras se iba a saber".

El dirigente explicó que desde hace semanas intentaron convencer al exReal Madrid para seguir en el club el conjunto el próximo año, pero que no encontraron disposición para concretarlo.

"Conversamos con él desde tiempo atrás y vimos que no había posibilidad, sabíamos que el final iba a ser este, aunque nos habría gustado darlo a conocer de otra manera", detalló el presidente deportivo.

Sergio Ramos llegó a Monterrey en febrero para convertirse en la estrella más destacada de la liga local: En dos torneos con el equipo jugó 23 partidos como titular y anotó cinco goles.