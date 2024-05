Presidente de América dejó en suspenso el futuro de Igor Lichnovsky

América de los chilenos Diego Valdés e Igor Lichnovsky definirá esta semana ante Cruz Azul el título del torneo de Clausura, donde las águilas buscarán su segundo trofeo consecutivo.

En vísperas de la llave con la Máquina Cementera, una de las grandes interrogantes en el cuadro azulcrema gira en torno al futuro del defensa criollo, quien llegó a préstamo proveniente de Tigres de la UANL y aún no sabe seguirá en el club.

En entrevista con TUDN, el presidente de la institución capitalina, Santiago Baños, fue consultado sobre lo que pasará con el formado en Universidad de Chile, quien se ha visto envuelto en varias polémicas fuera de la cancha.

Al respecto, el mandamás de la escuadra americanista remarcó que "no sabemos (sobre Igor). No me ha gustado hablar de entradas y salidas en las fases finales, porque de repente escuchas unas cosas increíbles".

"Prefiero no hablar de ese tema, ni de Igor ni de los demás, porque estamos a días de buscar el bicampeonato, debemos estar enfocados y luego nos sentaremos con el cuerpo técnico para la planeación de lo que viene", añadió.

Por otra parte, el dirigente abordó la controvertida participación de Lichnovsky en el podcast "La Triiisecta", ante lo cual contestó que "mientras el desempeño dentro de la cancha sea el correcto y no te afecte. Sabiendo que tienen sus responsabilidades, descansar, alimentarte bien, entrenar al cien por ciento. Luego lo que hagan fuera también depende del jugador y la madurez para saberlo llevar. Hoy podemos hablar de la famosa 'Triiisecta', hoy ves a Igor, digo fuera del error con Pachuca, la verdad que todo el año ha sido bueno".

La ida de la final entre América y Cruz Azul se jugará este jueves a las 22:00 horas (02:00 GMT), mientras que la revancha será el domingo a las 21:00 horas (01:00 GMT).