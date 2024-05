Cristiano Ronaldo se convirtió en goleador de la liga saudí y marcó récord histórico

Al Nassr cerró la liga saudí con un triunfo sobre Al Ittihad y una jornada histórica de Cristiano Ronaldo, que se transformó en goleador del torneo y además batió el récord de la competición.

"CR7" se anotó con un doblete en el 4-2 final, que le adjudicó la bota de oro con 35 goles en 31 partidos. Gracias a aquella marca, el luso se transformó en el jugador con más anotaciones en una misma temporada del campeonato en Arabia Saudita, superando las 34 dianas de Abderrazak Hamdallah, también con Al Nassr, en la edición 2018/19.

🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵



Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥



The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq