Stefano Pioli se convirtió en el nuevo entrenador del Al Nassr de Cristiano Ronaldo

El entrenador italiano Stefano Pioli fue anunciado como nuevo entrenador de Al Nassr de Arabia Saudí de Cristiano Ronaldo, en sustitución del portugués Luis Castro, que dejó de ser responsable del equipo de Riad este martes.

Stefano Pioli, de 58 años, fue el entrenador de AC Milan en los cinco últimos años hasta el fin de temporada del pasado curso. Ahora se hace cargo de Al Nassr. "Bienvenido Stefano Pioli como nuestro nuevo entrenador", anunció oficialmente en sus redes sociales la entidad saudí.

El técnico de Parma, actualmente sin equipo, llega al club de Cristiano Ronaldo con el título de la Serie A del 2022, con AC Milan, bajo el brazo, su principal éxito como entrenador y por primera vez en su carrera dirigirá a un equipo fuera de Italia.

Pioli acude al rescate de Al Nassr que el martes despidió a Luis Castro después de que el equipo saudí empatara en el primer partido de la Liga de Campeones asiática en el feudo del Al Shorta iraquí (1-1) y de que en la Superliga Saudí sólo haya sumado cinco de nueve puntos en juego, en las tres jornadas iniciales de la competición.

