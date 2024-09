[VIDEO] Cristiano Ronaldo dedicó a su hijo el gol que anotó ante Al Ettifaq

El portugués Cristiano Ronaldo, crack de Al Nassr, marcó el 0-1 parcial ante Al Ettifaq en la cuarta fecha de la liga saudí y dedicó su gol de penal, el 902 de su carrera, a su hijo mayor, Cristiano Junior, presente en el estadio del cuadro local en Dammam.

Revisa el gol de Cristiano:

Cristiano Ronaldo dedicated his goal to Cristiano Jr who scored two goals today.

