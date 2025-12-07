Tópicos: Deportes | Fútbol | Liguilla de Promoción
Cobreloa y Deportes Concepción definen el segundo ascenso a Primera División
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Ambos elencos llegan igualados 1-1 a la revancha en Calama.
Este domingo, Cobreloa y Deportes Concepción se citan en el Estadio Zorros del Desierto para la revancha por la final de la liguilla por el Ascenso, donde se definirá quien acompañará a Universidad de Concepción el próximo año en Primera División.
0-1: 34' Nelson Sepúlveda (CON)