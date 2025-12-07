¡El "León" es de Primera! Concepción superó en un infartante final a Cobreloa y logró el ascenso

La final de la liguilla por el Ascenso volvió a tener una infartante definición luego de que Deportes Concepción consiguiese un triunfo por 2-3 ante Cobreloa en la revancha disputada en el Zorros del Desierto, confirmando así su retorno a Primera División tras 17 años de ausencia.

Tras el 1-1 en Collao, el global llegaba abierto a Calama y los dos elencos históricos no decepcionaron. El arranque fue dinámico, con opciones en área rival y una temprana intervención de Nicolás Araya ante un tiro libre de Aldrix Jara (6').

El cuadro "lila" encontró premio cuando Nelson Sepúlveda apareció sin marca y fusiló el arco loíno para abrir el marcador (34'). El tanto sacudió al local, que tuvo el empate en una mala salida del meta visitante, pero Gotti falló increíblemente ante portería vacía (38').

La ventaja permitió a la visita administrar el cierre del primer tiempo, pese a los intentos de los pupilos de César Bravo por recuperar terreno. La resistencia sostuvo la ilusión penquista hasta el descanso, en un Zorros del Desierto cada vez más tenso.

La segunda parte arrancó con un mazazo. Joaquín Larrivey conectó un cabezazo fulminante en el área para estirar la ventaja de la visita y silenciar un recinto (52') que de a poco veía como por tercera vez, caía en una final de liguilla.

En medio de ese ambiente crispado, la lesión de Jonathan Espínola obligó al ingreso de la ambulancia (63'), un golpe emocional que sacudió al plantel de Patricio Almendra y que derivó en ajustes inmediatos por parte del interino Mario Salgado que dirigió ante la suspensión.

El local revivió en la recta final. Primero, Gotti encontró el descuento tras una jugada al filo (79') y mantuvo vivo al "Zorro". Poco después, un penal por mano en el área permitió a Álvaro Delgado igualar la serie (85'), instalando la sensación de alargue entre los hinchas.

Pero la historia tenía guardado un giro más. Concepción resistió el asedio, sobrevivió con una atajada monumental de Araya ante Jara (90+3') y encontró la gloria en la agonía. Un balón suelto en el área loína le cayó a Nelson Sepúlveda, quien definió con frialdad para sellar el ascenso y desatar la locura lila en el último suspiro (90+6').

Cuando el reloj marcó el final, el estallido fue total y Deportes Concepción volvió a Primera después de 17 años tras superar un torneo en el que hacia su debut y donde no figuraba como el candidato. Ahora, se suma a Universidad de Concepción en la categoría de honor.