Filtran audio del DT de Monterrey con duros insultos a Lionel Messi

Nicolás Sánchez, técnico de Monterrey, volvió a hacer noticias gracias a Lionel Messi en la previa del partido del cuadro regiomontano ante Inter Miami y tras acusar a los árbitros de favorecer al argentino, ahora filtraron un audio donde se revelan duros insultos contra el rosarino.

De acuerdo a lo difundido por FOX Sports MX, Sánchez aseguró "me quería comer crudo. El enano estaba poseído, tenía cara de diablo".

"Puso su puño contra mi cara y dice '¿quién te crees que eres?'. Creo que no me insultó. Pero como no lo miré, estaba mirando a otro lado, y nunca respondí, empeoraron las cosas", añade Sánchez en el registro.

En el audio, Sánchez también las emprendió en contra de Gerardo Martino, técnico de Messi en el cuadro de Florida.

"Pobre tonto, lo tenía enfrente diciéndome 'Tonto, ¿vas a llorar? Tonto, ¿vas a llorar?' ¡Qué tonto! Yo nunca respondí a nadie. Todos esos vídeos probablemente los borraron porque los dejan en mal lugar. Lo que hicieron fue realmente grave. Es parte del show, quieren ensuciar el partido. Los dejé en evidencia", se escucha.

🚨💣 Bombshell Audio Leak from Monterrey Asst. Coach Nico Sanchez on his supposed altercation with Messi and Tata postgame Wednesday night‼️



💥 "Yes, Messi wanted to fight with me, I don't think he wanted to hit me because if he did he would've just hit me. He had me a cm away…