Messi salió campeón de la MLS junto a Inter Miami tras vencer a Vancouver Whitecaps en la final

Lionel Messi se consagró campeón de la MLS junto a Inter Miami tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final de la liga estadounidense disputada en el Chase Stadium, de Fort Lauderdale.

El conjunto del astro argentino abrió la cuenta con un autogol de Éder Ocampo (8').

Ali Ahmed anotó la igualdad al minuto 60, pero 11 minutos más tarde el también argentino Rodrigo De Paul volvió a adelantar a su equipo y en los minutos finales Tadeo Allende (90+7') selló la victoria definitiva.

Con este nuevo título, Messi sumó 48 a lo largo de su carrera, logrando salir campeón con el conjunto de Inter Miami por primera vez en su historia de la MLS y a dos años de su llegada.

Además los jugadores españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes anunciaron su retiro esta temporada, lograron despedirse con un titulo en el conjunto de Miami.